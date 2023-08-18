روسيا تفرض عقوبات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية ونائب وزير الدفاع البريطاني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على نائب وزير الدفاع البريطاني والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مسألة "مذكرة الاعتقال بحق القيادة الروسية".

ووسعت موسكو قائمة العقوبات على المواطنين البريطانيين لتشمل 54 شخصا، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج عدد من الصحفيين من "بي بي سي"، و"الغارديان"، و"ديلي تلغراف" في قوائم العقوبات الروسية، وفق ما نشره موقع "روسيا اليوم" الرسمي.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردا على تنفيذ لندن الصارم لمسار معاد لروسيا، يتم في إطاره تطبيق آلية العقوبات أحادية الجانب ضد مواطني بلدنا والعاملين الاقتصاديين المحليين، تم اتخاذ قرار لتوسيع قائمة العقوبات الروسية، من خلال ضم ممثلين عن المؤسسة السياسية ووكالات إنفاذ القانون والمهنيين في المجتمع القانوني والهيئة الصحفية لبريطانيا بمجموع 54 شخصا".

وتشمل القائمة المحدثة، "لوسي فريزر، وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني، الذي يضغط بنشاط من أجل عزل الرياضة الدولية عن روسيا، وأنابيل غولدي، نائبة وزير الدفاع في بريطانيا، المسؤولة عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب".

بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العقوبات أيضا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم أحمد خان، الذي شارك في إصدار "مذكرة اعتقال" بحق القيادة الروسية.

ومع الأخذ في الاعتبار المشاركة النشطة للمملكة المتحدة في دعم المعلومات والدعاية لأنشطة نظام زيلينسكي، فإن القائمة المحدثة تشمل الموظفين المكلفين بالترويج لـ "معاداة روسيا" ومراسلي وسائل الإعلام البريطانية، ولا سيما أولئك الذين يمثلون هياكل إعلامية مثل "بي بي سي" (د. تورنيس، م. سبرينغ، ر. أتكنز، د. بالومبو، ج. هورتون)، ومن وكالة "غارديان" (س. غوراسا، ك. أندروود، أ. بيل، ج. بورغي، د. بوفي)، ومن صحيفة "ديلي تلغراف" (د. نولز، م. موسغريف، ف. ديرنلي، ك. فريمان).

وأشارت الوزارة، إلى أن هؤلاء الصحفيين متورطون في اختلاق تشهير "معاد لروسيا" للترويج في الفضاء الإعلامي وفي نشر معلومات كاذبة عن روسيا، وهم يسعون جاهدين لمنع وقمع محاولات تغطية الأحداث بشكل موضوعي في أوكرانيا، للقضاء على علامات المعارضة باستخدام الأساليب التي وصفها جورج أورويل في رواية "1984" ورواية "مزرعة الحيوان".

كما تتضمن قائمة المواطنين البريطانيين الذين لم يعد مسموحا لهم بدخول روسيا الاتحادية، ممثلين عن قيادة وكالات العلاقات العامة المشاركة في الأنشطة المناهضة لروسيا.

وشددت الخارجية الروسية، على أن "نود التأكيد مرة أخرى على أن أي جهود من جانب لندن لزيادة تدوير دولاب الموازنة للعقوبات المناهضة لروسيا ستلقى رفضا حاسما من جانبنا"، وسيتواصل العمل على توسيع "قائمة العقوبات" الروسية ردا على إجراءات السلطات البريطانية.