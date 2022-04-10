روسيا تعين قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا

شفق نيوز / كشفت وسائل إعلامية، يوم الأحد، عن تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، جنرالاً جديداً لقيادة الحرب في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين غربيين قولهم إن "بوتن عيّن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، قائدًا لمسرح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، من دون تأكيد رسمي روسي.

ودفورنيكوف، البالغ من العمر 60 عامًا، كان أول قائد للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، بعد أن أرسل بوتن قوات هناك في سبتمبر/أيلول 2015 لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، حتى يونيو/حزيران 2016، حيث تمكن من دعم دمشق في السيطرة على شرق حلب بعدما كان خاضعًا للمعارضة.

هذا ودخلت العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية التي أسبوعها السابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.