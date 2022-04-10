سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تعين قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-10T16:57:24+0000
روسيا تعين قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا

شفق نيوز / كشفت وسائل إعلامية، يوم الأحد، عن تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، جنرالاً جديداً لقيادة الحرب في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين غربيين قولهم إن "بوتن عيّن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، قائدًا لمسرح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، من دون تأكيد رسمي روسي.

ودفورنيكوف، البالغ من العمر 60 عامًا، كان أول قائد للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، بعد أن أرسل بوتن قوات هناك في سبتمبر/أيلول 2015 لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، حتى يونيو/حزيران 2016، حيث تمكن من دعم دمشق في السيطرة على شرق حلب بعدما كان خاضعًا للمعارضة.

هذا ودخلت العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية التي أسبوعها السابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

related

"رداً للجميل".. الأسد يهدي بوتين 40 ألف مجند سوري للقتال ضد أوكرانيا

Date: 2022-03-19 06:32:45
"رداً للجميل".. الأسد يهدي بوتين 40 ألف مجند سوري للقتال ضد أوكرانيا

أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

Date: 2022-03-17 15:17:36
أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

بوتين يأمر بانسحاب الجيش الروسي من كييف

Date: 2022-04-06 10:09:05
بوتين يأمر بانسحاب الجيش الروسي من كييف

الجيش الروسي يدمر مطار دنيبرو الأوكراني بالكامل

Date: 2022-04-10 14:18:58
الجيش الروسي يدمر مطار دنيبرو الأوكراني بالكامل

آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

Date: 2022-03-10 13:57:42
آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

Date: 2022-03-18 05:54:51
الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

بوتين يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات مع أوكرانيا

Date: 2022-03-11 12:17:18
بوتين يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات مع أوكرانيا

تفاؤل روسي أوكراني بعد انتهاء جولة المفاوضات الأولى في إسطنبول

Date: 2022-03-29 12:09:58
تفاؤل روسي أوكراني بعد انتهاء جولة المفاوضات الأولى في إسطنبول