سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تعلن "نجاح" اختبارات الغواصة النووية الجديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-07T13:54:57+0000
روسيا تعلن "نجاح" اختبارات الغواصة النووية الجديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن الغواصة النووية الجديدة "سوفورف" أنهت بـ"نجاح" كل التجارب والاختبارات التي أجرتها، وفق ما أوردت موفدتنا في موسكو.

ويأتي هذا التطور بعدما تمكنت الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية من اجتياز اختبار إطلاق صاروخ بالستي، الخميس الماضي، وذلك ضمن الاختبارات الأخيرة التي تجريها الغواصة قبل دخولها الخدمة في البحرية الروسية.

وأطلقت الغواصة الصاروخ "بولافا" العابر للقارات مع رأس حربي فارغ من موقعها في شمال البحر الأبيض نحو هدف في أقصى الشرق الروسي.

وصمم الصاروخ "بولافا"، الذي دخل الخدمة بين عامي 2007-2008، من أجل حمل رؤوس نووية تطلق من الغواصات، ويصل مداه إلى أكثر من 8 آلاف كيلومتر، بحسب موقع "missilethreat" المتخصص في الصواريخ البالستية وصواريخ "كروز".

وتعد الغواصة "سوفورف" الثانية من نوع "بوري- إيه"، التي تبنيها روسيا لتحل مكان غواصات صنعت إبان عهد الاتحاد السوفيتي.

وتقول موسكو إنها مزودة بنظام الملاحة الأكثر تطورا، إلى جانب أجهزة السونار الحديثة وصواريخ عابرة للقارات والطوربيدات، أي الصواريخ المضادة للقطع البحرية.

related

موسكو تعتقل ممولا لـ"ارهابيين" في العراق وسوريا

Date: 2022-01-15 14:49:26
موسكو تعتقل ممولا لـ"ارهابيين" في العراق وسوريا

بعد اتفاق إنهاء الحرب.. أذربيجان سعيدة وأرمينيا "متألمة"

Date: 2020-11-10 05:53:45
بعد اتفاق إنهاء الحرب.. أذربيجان سعيدة وأرمينيا "متألمة"

مروحيات أوكرانيا تشن هجوماً داخل الأراضي الروسية

Date: 2022-04-01 06:35:25
مروحيات أوكرانيا تشن هجوماً داخل الأراضي الروسية

في روسيا .. جائزة "نوبل" للسلام للبيع بسبب حرب أوكرانيا 

Date: 2022-06-21 05:58:39
في روسيا .. جائزة "نوبل" للسلام للبيع بسبب حرب أوكرانيا 

وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

Date: 2021-04-28 13:53:09
وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

طالبت جنودها بالعودة من موسكو.. قرار بوتين بالتعبئة الجزئية يعود على اسرائيل بـ"خوف وفائدة"

Date: 2022-09-30 19:47:55
طالبت جنودها بالعودة من موسكو.. قرار بوتين بالتعبئة الجزئية يعود على اسرائيل بـ"خوف وفائدة"

بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

Date: 2022-02-17 15:56:24
بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

بعد عقوبات أميركا الجديدة.. موسكو تستدعي سفيرها من واشنطن

Date: 2021-03-17 18:01:24
بعد عقوبات أميركا الجديدة.. موسكو تستدعي سفيرها من واشنطن