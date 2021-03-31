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روسيا تعلن موعد إطلاق "كوفيفاك" المضاد لكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-31T18:26:29+0000
روسيا تعلن موعد إطلاق "كوفيفاك" المضاد لكورونا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة الروسية، يوم الأربعاء، موعد توافر الدفعات الأولى من اللقاح الجديد "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، إن "الدفعات الأولى من اللقاح الروسي (كوفيفاك) ستتوافر خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان"، مشيرا إلى أن "العقار يخضع لمراقبة الجودة في الوقت الراهن، وبعد ذلك سيجري تداوله".

يذكر أن روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وذلك في (11 آي 2020)، وهو لقاح "سبوتنيك V" القائم على نواقل من الفيروس الغدي  البشري.

وقبل يومين، أصدرت وزارة الصحة الروسية، شهادة تعلن فيها تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد في سجل الأدوية الحكومي في البلاد.

كما طورت الصحة الروسية، لقاحا آخر ضد فيروس "كورونا"، وهو لقاح "إبيفاك كورونا" أنتجه مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية (روس بوتريبنادزور).

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