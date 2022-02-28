روسيا تعلن ممراً خاصاً لخروج المدنيين من كييف والسيطرة على محطة نووية في أوكرانيا

شفق نيوز/ أبلغت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نشره المتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، إنه "بإمكان المدنيين في العاصمة كييف كافة الخروج من المدينة بسلك طريق كييف-فاسيلكوف" باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن "هذه الطريق مفتوحة وآمنة".

وأدك كوناشينكوف مجددا أن "القوات الروسية لا تقصف إلا الأهداف العسكرية"، وأن السكان المدنيين غير معرضين لأي تهديد".

كما الدفاع الروسية أن القوات الروسية تحرس وتسيطر بشكل كامل على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والمناطق المحيط بها.