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روسيا تعلن مقتل ثلاثة أشخاص بالتفجير على جسر القرم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-08T12:02:14+0000
روسيا تعلن مقتل ثلاثة أشخاص بالتفجير على جسر القرم

شفق نيوز / أعلنت لجنة التحقيق الروسية، يوم السبت، مقتل ثلاثة أشخاص، بتفجير شاحنة على جسر القرم، بحسب المعلومات الأولية،.

وأوضحت لجنة التحقيق في بيان لها أن "الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كانت تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت"، مؤكدة "انتشال جثتين من المياه إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما".

وأشار البيان إلى أن "المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله، كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت لجنة التحقيق أنها فتحت قضية جنائية تتعلق بالحادث الذي وقع على جسر القرم وأرسلت عددا من خبراء الجريمة إلى المكان.

وسبق أن أفادت السلطات الروسية بتفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة ملابسات الحادث وإزالة آثاره.

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