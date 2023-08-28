روسيا تعلن قتل قرابة 5 آلاف جندي أوكراني خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت روسيا اليوم الاثنين أنها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية، إحداها في منطقة موسكو، كما أعلنت عن مقتل قرابة 5 آلاف جندي أوكراني في العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الأسبوع الأخير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "خسائر قوات كييف في منطقة العملية العسكرية لهذا الأسبوع بلغت 4855 عسكريا، حيث قتل 1490 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك فقط".

ووفقا للوزارة، فقدت القوات الأوكرانية 1180 جنديا على محور جنوب دونيتسك، و820 على محور مقاطعة زابوريجيا، و665 على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، و485 في اتجاه كراسنولمانسكي في مقاطعة دونيتسك، و215 على محور مقاطعة خيرسون.

إسقاط مسيرات أوكرانية

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، عن تدمير مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو واثنتين أخريين في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: إنه "في حوالي الساعة 04:30 فجر اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة أخرى قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أراضي روسيا".

وأضافت أنه تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة ليوبيرتسي في مقاطعة موسكو.

وأغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليّان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تُستأنف العمليّات لاحقا، حسب وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء.