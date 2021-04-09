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روسيا تعلن عن "تقدم أولي" في مشاورات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-09T10:31:18+0000
روسيا تعلن عن "تقدم أولي" في مشاورات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

شفق نيوز / أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الجمعة، عن "تقدم أولي" أحرزه الخبراء العاملون في فيينا، بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد أوليانوف، على حسابه في "تويتر" أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة في العاصمة النمساوية في فيينا قد اختتم".

وأضاف، أن "أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة استعرضت نتائج العمل الذي أداه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأعربت عن ارتياحها إزاء التقدم الأولي الذي تم إنجازه".

ولفت الدبلوماسي الروسي، إلى أن "اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا جديدا في الأسبوع المقبل في مسعى لتعزيز الزخم الإيجابي المحقق".

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