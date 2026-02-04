روسيا تعلن عدم التزامها بالمعاهدة النووية مع أميركا

شفق نيوز- موسكو

أعلنت روسيا، يوم الأربعاء، أنها لم تعد "ملزمة" بمعاهدة "نيو ستارت" النووية مع الولايات المتحدة، والمقرر أن تنتهي صلاحيتها غداً الخميس 5 شباط/ فبراير الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أنه سيتصرف "بمسؤولية"، عشية انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت، وهي آخر معاهدة نووية بين البلدين.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية المعاهدة، التي وُقعت عام 2010، غداً الخميس.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيلول/ سبتمبر 2025 إمكانية تمديدها بشكل غير رسمي لمدة عام آخر، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يرد على هذا الاقتراح حتى اليوم الأربعاء.