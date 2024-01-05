روسيا تعلن صد هجوم أوكراني بعشرات المسيّرات

شفق نيوز/ أعلنت روسيا أنها صدّت فجر الجمعة هجوما جويا جديدا شنّته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بعشرات المسيّرات، في تطوّر يأتي في إطار تصعيد كل من الطرفين هجماته على الطرف الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تلغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي الموضوعة في الخدمة دمّرت واعترضت 36 طائرة أوكرانية مسيّرة فوق أراضي جمهورية القرم" التي ضمّتها روسيا إليها في 2014.

وأكّدت الوزارة أن هذا الهجوم الأوكراني الجديد "تمّ إحباطه".

وأضافت أن الدفاعات الأرضية الروسية تصدّت أيضا "لطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

وكانت أوكرانيا أعلنت أنها استهدفت الخميس مركز قيادة روسيا قرب مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، في هجوم جوي قالت روسيا إنه أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وفي المقابل، أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت عشرة صواريخ موجّهة فوق شبه الجزيرة وأحبطت ما وصفته بـ"هجوم إرهابي" من قبل القوات الأوكرانية.

وشبه جزيرة القرم هي منطقة رئيسية للخدمات اللوجستية للقوات الروسية التي تسيطر على جزء من جنوب أوكرانيا، كما أنها تشكّل هدفا منتظما للصواريخ والمسيّرات الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة بيلغورود بجنوب روسيا إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 أهداف فوق مدينة بيلغورود في وقت متأخر من مساء يوم الخميس مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بأحد المنازل.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق "تلغرام"، إن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة.

وأضاف غلادكوف: "يتلقى شخصان العلاج في المستشفى. النوافذ تحطمت في مبنى سكني متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن 30 سيارة".