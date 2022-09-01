سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تعلن صد إنزال جوي أوكراني قرب محطة نووية  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-01T05:55:50+0000
روسيا تعلن صد إنزال جوي أوكراني قرب محطة نووية  

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي صد إنزالا جويا أوكرانيا قرب محطة "زاباروجيه" النووية تزامنا مع زيارة البعثة الأممية. 

ونقل موقع RT، عن إدارة منطقة زابوروجييه بتسجيل محاولة إنزال لقوات أوكرانية في مدينة إنيرغودار بهدف إفشال زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.

وقال رئيس الإدارة المحلية أولكسندر فولغا للصحفيين، إن الطائرات الروسية تتعامل ناريا مع المجموعة، وقد تم بالفعل تحديد موقعهم.

وبحسب المصدر، فقد تم بالفعل تحييد حركة المسلحين، وتعرضت مواقعهم للنيران.

وبحسب وسائل الاعلام الروسية، فإن عملية الانزال تزامنت مع زيارة أممية للموقع.

related

بوتين يصف الغرب بــ"امبراطورية الأكاذيب" وواشنطن تؤكد تضرر موسكو من العقوبات

Date: 2022-02-28 13:04:27
بوتين يصف الغرب بــ"امبراطورية الأكاذيب" وواشنطن تؤكد تضرر موسكو من العقوبات

تقرير بريطاني: الرئيس الروسي ينقلب على مستشاريه مع تعثر الغزو

Date: 2022-03-31 05:53:03
تقرير بريطاني: الرئيس الروسي ينقلب على مستشاريه مع تعثر الغزو

قائد الجيش البريطاني: سنقاتل داخل اوروبا في حرب عالمية ثالثة

Date: 2022-06-19 17:36:37
قائد الجيش البريطاني: سنقاتل داخل اوروبا في حرب عالمية ثالثة

طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة وموسكو تتوعد بالرد

Date: 2022-03-01 18:40:42
طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة وموسكو تتوعد بالرد

الصين تنأى بنفسها عن الصراع الروسي الاوكراني

Date: 2022-04-02 07:33:00
الصين تنأى بنفسها عن الصراع الروسي الاوكراني

واشنطن تستعرض أسباب أزمة الغذاء وتقول إن "جيش بوتين" يصادر القمح

Date: 2022-06-22 17:45:35
واشنطن تستعرض أسباب أزمة الغذاء وتقول إن "جيش بوتين" يصادر القمح

كييف تحرج موسكو بـ"أمهات" الجنود الروس الأسرى

Date: 2022-03-02 14:56:28
كييف تحرج موسكو بـ"أمهات" الجنود الروس الأسرى

حصيلة أممية لضحايا الحرب الروسية الاوكرانية من المدنيين

Date: 2022-04-04 04:47:37
حصيلة أممية لضحايا الحرب الروسية الاوكرانية من المدنيين