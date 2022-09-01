روسيا تعلن صد إنزال جوي أوكراني قرب محطة نووية  

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي صد إنزالا جويا أوكرانيا قرب محطة "زاباروجيه" النووية تزامنا مع زيارة البعثة الأممية.

ونقل موقع RT، عن إدارة منطقة زابوروجييه بتسجيل محاولة إنزال لقوات أوكرانية في مدينة إنيرغودار بهدف إفشال زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.

وقال رئيس الإدارة المحلية أولكسندر فولغا للصحفيين، إن الطائرات الروسية تتعامل ناريا مع المجموعة، وقد تم بالفعل تحديد موقعهم.

وبحسب المصدر، فقد تم بالفعل تحييد حركة المسلحين، وتعرضت مواقعهم للنيران.

وبحسب وسائل الاعلام الروسية، فإن عملية الانزال تزامنت مع زيارة أممية للموقع.