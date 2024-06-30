روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، إسقاط 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية على مناطق عدة في جنوب غرب البلاد.

‎وذكرت الوزارة في بيان عبر تطبيق تيليغرام، أن الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، و9 طائرات فوق منطقة ليبيتسك التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب من موسكو.

‎وأضافت أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات فوق منطقة فورونيج و4 فوق بريانسك في جنوب غرب روسيا، وطائرتين فوق أوريول واثنتين أيضا فوق بيلغورود.