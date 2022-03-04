روسيا تعلن حجب تطبيق فيسبوك على أراضيها بشكل كامل

شفق نيوز / أعلنت السلطات الروسية، يوم الجمعة، حظر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدعوى "ممارسته التمييز".

وأشارت هيئة تكنولوجيا المعلومات ومراقبة وسائل الإعلام الفيدرالية الروسية في بيان، أن فيسبوك "يمارس التمييز ضد المؤسسات الإعلامية الروسية".

ولفتت إلى أن "فيسبوك يفرض رقابة على المؤسسات الإعلامية الروسية، مثل ريا نوفوستي وروسيا اليوم، وسبوتنيك"، مجددة تأكيدها "حظر الوصول إلى فيسبوك في الأراضي الروسية".

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ تسعة أيام، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

بينما تواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.