روسيا تعلن إحباط مخطط لداعش لتفجير مكان مزدحم في موسكو

شفق نيوز/ أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الخميس، مخططاً لتنظيم داعش استهدف مكاناً مزدحماً بالناس في العاصمة موسكو.

وذكر الأمن الروسي في بيان اوردته وسائل اعلام روسية، انه تم اعتقال مواطن روسي كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة في مكان مزدحم، وضبط مكونات العبوة في المخبأ الذي جهزه.

وبين انه وجد ايضا تعليمات صنع العبوات الناسفة ومراسلات مع أعضاء التنظيمات "الإرهابية" الدولية المتواجدة في سوريا، وكذلك أجهزة الاتصالات المستخدمة.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مطلع الشهر الجاري، عن إحباط أعمال "إرهابية" كان يخطط أعضاء تنظيم داعش للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.