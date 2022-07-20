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روسيا تعلن تغير مهام العملية العسكرية في أوكرانيا: أصبحت أوسع

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-20T11:30:30+0000
روسيا تعلن تغير مهام العملية العسكرية في أوكرانيا: أصبحت أوسع

شفق نيوز / أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، تغير المهام الجغرافية للعملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكداً أنها لم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب.

وقال لافروف في لقاء خاص مع "شبكة RT" ووكالة "نوفوستي" الروسيتين، "إذا زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى فإن جغرافيا العملية العسكرية الخاصة سوف تمتد أوسع".

 وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا موجودتان على مسافة آمنة بينما يتضرر الاقتصاد الأوروبي وحده"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأمريكية تتصرف على نحو غير مسؤول، ولا تريد الحوار".

وأشار الوزير الروسي، إلى "عدم وجود منتصر في الحرب النووية، ولا يجوز أن تندلع تلك الحرب أبدا"، مردفاً بالقول "عقيدتنا تفسر بصراحة الحالات التي يتعين فيها اللجوء إلى استخدام القوى النووية".

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