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روسيا تعلن تدمير 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-02T08:15:10+0000
روسيا تعلن تدمير 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة، فيما أكدت تدمير 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

وجاء في بيان للوزارة، تأكيد "استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، باستخدام صواريخ عالية الدقة، إضافة إلى تدمير 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة".

وأضاف البيان، أنه جرى أيضاً "تدمير مرافق تخزين البنزين والوقود في مصفاة كريمنشوك، حيث تم إمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية منها، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى".

وأشارت الدفاع الروسية إلى "إسقاط طائرتين هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار (مسيرة) أوكرانية و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 54 منطقة تركزت فيها المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اللية الماضية".

في المقابل، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر نحو 800 جندي من وحدات الفيلق الثاني خلال الأسبوع الماضي، فيما أشارت إلى أن الجيش الروسي يعيد نشر قواته لتنفيذ مزيد من العمليات في سلوبوزانسكي ودونيتسك ولوغانسك.

وذكرت الهيئة الأوكرانية، في بيان لها، أن "روسيا تشرك وحداتها في إقليم ترانسنيستريا الانفصالي بمولدوفا للقيام بعمليات على الحدود"، لافتة إلى أن القوات الروسية انسحبت من مطار غوستوميل الذي كان مسرحا للقتال منذ بدء الصراع".

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