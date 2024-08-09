روسيا تعلن تدمير أكثر من 100 طائرة مسيّرة و7 زوارق أوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير أكثر من 100 طائرة مسيّرة و7 زوارق مسيّرة أوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 75 طائرة دون طيار".

وتابع بيان الدفاع : "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود 7 زوارق مسيرة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".

وفي مقاطعة بيلغورود الروسية، أعلن حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض وأسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات.

وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق تلغرام: "تعرضت مقاطعة بيلغورود لهجوم واسع النطاق من قبل القوات الأوكرانية، باستخدام الطائرات المسيرة، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 29 مسيرة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف غلادكوف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، بحسب التقارير الأولية.