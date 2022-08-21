روسيا تعلن بدء التحقيق في اغتيال ابنة "عقل بوتين"

شفق نيوز/ أعلن مكتب المدعي العام في موسكو يوم الأحد، البدء بالتحقيق في قضية مقتل داريا دوغين، معتبرا الحادث جريمة قتل، ارتُكبت بطريقة خطيرة.

وقال مكتب المدعي العام في تصريح نشرته وسائل إعلام روسية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إنه وضع تحت المراقبة مسار ونتائج التحقيق في القضية الجنائية التي بدأتها سلطة التحقيق بموجب الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (القتل المرتكب بطريقة خطرة).

ولقيت داريا دوغين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، حتفها الليلة الماضية في انفجار سيارتها بظروف غامضة بالقرب من قرية بولشيه فيازمي في ضواحي العاصمة موسكو.

وداريا كانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

عملت لبعض الوقت مقدمة لبرنامج سياسي مع سيرغي ماردان على راديو "كومسومولسكايا برافدا"، إلى ذلك كانت تشارك في البرامج التلفزيونية السياسية، ونظرا لاتقانها اللغة الفرنسية كانت غالبا ما تتم استضافتها كخبيرة في السياسة الفرنسية.

وتحصلت داريا دوغين على شهادة دكتوراه في الفلسفة، وكان أحد المجالات الرئيسية لبحثها دراسة تأثير أفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون على العالم القديم.

دعمت داريا دوغين بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كما تعرفت شخصيا على عدد من المراسلين الحربيين والقياديين الميدانيين في دونباس.

وقد أدرجت بريطانيا داريا في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها "تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا".