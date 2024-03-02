روسيا تعلن القضاء على قرابة 1000 عسكري وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية خلال يوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي، وتابعته شفق نيوز، عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

* على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

* على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 390 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.

* على محور أفدييفكا تم صد ثماني هجمات وخسر العدو 160 جنديا ومدافع وأسلحة.

* على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 270 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

* على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

* أسقطت الدفاعات الروسية 5 صواريخ Storm Shadow بريطانية، و7 صواريخ HIMARS أمريكية.

* إسقاط 107 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.