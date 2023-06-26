روسيا تعلن اعتراض 3 طائرات "حربية" بريطانية اقتربت من حدودها

شفق نيوز / أعلنت روسيا، يوم الاثنين، اعتراض ثلاث طائرات عسكرية بريطانية، بعد اقترابها من حدودها فوق البحر الأسود، بواسطة طائرتين حربيتين.

وذكرت الوزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز (سوخوي إس.يو-27) اعترضتا، ثلاث طائرات عسكرية بريطانية فوق البحر الأسود، كانت متجهة نحو الحدود الروسية".

وأضافت أن "الطائرات كانت عبارة عن مقاتلتين من طراز (تايفون) تابعتين للجيش البريطاني، ترافقهما طائرة استطلاع من نوع (آر سي-135)"، مشيرة إلى أن "الطائرتين الروسيتين عادتا بسلامة إلى مطارهما الأصلي، ولم يحصل أي انتهاك للحدود الروسية".

ولم تعلق وزارة الدفاع البريطانية بعد على المزاعم الروسية، بحسب صحيفة "إيفنين ستندارد" البريطانية، حيث ازداد هذا النوع من الحوادث بين طائرات روسية وأخرى غربية في الأشهر الأخيرة، فوق البحر الأسود، وكذلك فوق بحر البلطيق، على خلفية النزاع في أوكرانيا.