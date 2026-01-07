روسيا تعلن استهداف مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات استهدفت مرافق إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيّرة، إلى جانب القوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مؤسسات صناعية عسكرية أوكرانية، ومصانع إنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيّرة، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة.

وأضافت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1280 جندياً على مختلف محاور القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "المركز" الروسية استهدفت لواء القوات الخاصة "آزوف" التابع للقوات الأوكرانية، فيما تمكنت قوات مجموعة "الغرب" من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تُقدَّر بنحو 190 عسكرياً خلال المدة نفسها.

كما ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت قذيفة صاروخية من طراز "هيمارس"، إضافة إلى إسقاط 106 طائرات مسيّرة أوكرانية.