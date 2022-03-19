روسيا تعلن استخدام "الخنجر" في أوكرانيا

شفق نيوز/ ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحسب رويترز.

وأضافت الوزارة أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي، حسبما أفادت الوكالة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الصواريخ التي استخدمتها وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة هي صواريخ "كينجال" (الخنجر بالروسية).

وتفيد موسكو أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "في 18 مارس دمرت منظومة كينجال مع صواريخها البالستية فرط الصوتية مخزنا كبيرا تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابعا لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو-فرانكيفسك".

وتنتمي صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية وصواريخ كروز من نوع "زيركون" لعائلة جديدة من الأسلحة طورتها روسيا يقول عنها بوتين إنها "لا تقهر".

وأجريت تجارب ناجحة على صواريخ "كينجال" عام 2018، أصابت خلالها كل أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتجهز طائرات حربية من طراز "ميغ-31" بصواريخ كهذه.