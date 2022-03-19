سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تعلن استخدام "الخنجر" في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-19T13:42:46+0000
روسيا تعلن استخدام "الخنجر" في أوكرانيا

شفق نيوز/ ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحسب رويترز.

وأضافت الوزارة أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي، حسبما أفادت الوكالة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الصواريخ التي استخدمتها وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة هي صواريخ "كينجال" (الخنجر بالروسية).

وتفيد موسكو أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "في 18 مارس دمرت منظومة كينجال مع صواريخها البالستية فرط الصوتية مخزنا كبيرا تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابعا لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو-فرانكيفسك".

وتنتمي صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية وصواريخ كروز من نوع "زيركون" لعائلة جديدة من الأسلحة طورتها روسيا يقول عنها بوتين إنها "لا تقهر".

وأجريت تجارب ناجحة على صواريخ "كينجال" عام 2018، أصابت خلالها كل أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتجهز طائرات حربية من طراز "ميغ-31" بصواريخ كهذه.

related

أوكرانيا "تطمئن العالم" وتخمد حريقاً كاد يتسبب بـ"كارثة نووية"

Date: 2022-03-04 05:33:36
أوكرانيا "تطمئن العالم" وتخمد حريقاً كاد يتسبب بـ"كارثة نووية"

بعد أوروبا.. واشنطن تفرض عقوبات على بوتين ولافروف بينها منع السفر

Date: 2022-02-25 21:14:51
بعد أوروبا.. واشنطن تفرض عقوبات على بوتين ولافروف بينها منع السفر

يخوت الأثرياء الروس تحير السلطات الغربية بعد مصادراتها

Date: 2022-03-10 05:53:44
يخوت الأثرياء الروس تحير السلطات الغربية بعد مصادراتها

روسيا تضع قوات "الثالوث النووي" في حالة تأهب وواشنطن تحظر التعاملات المالية مع موسكو

Date: 2022-02-28 13:14:48
روسيا تضع قوات "الثالوث النووي" في حالة تأهب وواشنطن تحظر التعاملات المالية مع موسكو

كوريا الشمالية.. أوامر عليا بالاستعداد للتعبئة العامة: حليفنا الروسي في حالة حرب

Date: 2022-03-04 06:03:57
كوريا الشمالية.. أوامر عليا بالاستعداد للتعبئة العامة: حليفنا الروسي في حالة حرب

"فيسبوك" يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية

Date: 2022-02-26 05:15:39
"فيسبوك" يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية

بريطانيا تكشف عن اوضاع "الرتل العسكري" الروسي خارج كييف

Date: 2022-03-10 09:06:53
بريطانيا تكشف عن اوضاع "الرتل العسكري" الروسي خارج كييف

مفاوضات "غوميل".. وفدا روسيا وأوكرانيا يقرران بحث النتائج مع القيادة السياسية للبلدين

Date: 2022-02-28 18:14:23
مفاوضات "غوميل".. وفدا روسيا وأوكرانيا يقرران بحث النتائج مع القيادة السياسية للبلدين