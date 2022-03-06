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روسيا تعلق الرحلات الجوية إلى إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-06T13:50:12+0000
روسيا تعلق الرحلات الجوية إلى إيران

شفق نيوز / أعلن الناقل الوطني الروسي "إيروفلوت" يوم الأحد، وقف رحلات الطيران بين موسكو وطهران إلى نهاية نيسان المقبل.

ويأتي ذلك ضمن القرار الروسي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدول الأجنبية اعتبارًا من 8 آذار/مارس الجاري، للتخفيف من مخاطر استحالة استخدام رحلات العودة إلى روسيا.

وجاء في تغريدة للسفارة الروسية في إيران على تويتر: "نعلمكم أن حتى نهاية نيسان/أبريل 2022، تم إلغاء جميع رحلات شركة الطيران الروسية إيروفلوت على خط موسكو - طهران – موسكو".

وكانت الشركة قد فرضت قيودا على الرحلات لمناطق جنوبي روسيا على خلفية العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا، حيث تم فرض قيود على استخدام المجال الجوي في جنوب روسيا حتى 14 من الشهر الجاري.

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