روسيا تعد قصف مستشفى  المعمداني "كارثة عالمية"

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجية الروسية الضربة الصاروخية الإسرائيلية لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة أمس الثلاثاء، واعتبرته جريمة، وتجرّدا من الإنسانية.

وقالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها تعتبر الغارة على مستشفى في غزة جريمة وعملا لا إنسانيا، ووصفت التصعيد الأخير بأنه "كارثة عالمية".

وطالبت الخارجية الروسية، إسرائيل بأن "تقدم صور الأقمار الصناعية لإثبات أنها ليست وراء الهجوم على مستشفى الأهلي في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، اقترحت روسيا إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى الأهلي المعمداني، الذي أسفر عن مقتل المئات، إلى القرار الذي صاغته البرازيل ومن المقرر أن يصوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، عبر تطبيق تلغرام "اليوم استكملنا التعديل المتعلق باستنكار الغارات على غزة بالتنديد بالغارة على المستشفى الأهلي العربي".

ليل الثلاثاء، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة، مشيرة إلى أن الانفجار ناجم عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة من قبل "الجهاد الإسلامي"، الذي نفى بدوره صحة التصريحات الإسرائيلية واتهم إسرائيل "بفبركة أكاذيب".

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.