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روسيا تعثر على وثائق لـ"فتيات متعة" بجهاز الاستخبارات الأوكراني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-15T09:38:51+0000
روسيا تعثر على وثائق لـ"فتيات متعة" بجهاز الاستخبارات الأوكراني

شفق نيوز / عثرت قوات الأمن الروسية، في مدينة خيرسون على وثائق تخص نحو 20 فتاة للمتعة، قال إن جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية كمخبرات، وأيضا لتنفيذ مهام خاصة بما في ذلك التخريب.

واكتشف الجيش الروسي، مبنى إدارياً، كان بداخله غرفة معزولة مخفية ذات مدخل منفصل، يوجد به القسم الفرعي التابع للإدارة الخامسة لجهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني لشؤون التعامل مع العملاء.

وأوضح الجيش الروسي، أن "العثور على هذا القسم السري، تم بعد الحصول على معلومات من أحد العاملين السابقين في الاستخبارات الأوكرانية".

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، أكملت أسبوعها السابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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