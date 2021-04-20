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روسيا تعتزم بناء محطة فضائية خاصة لتجنب "الكارثة"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-20T14:17:45+0000
روسيا تعتزم بناء محطة فضائية خاصة لتجنب "الكارثة"

شفق نيوز/ تعتزم روسيا بناء أول محطة فضائية لها، وذلك بعد أن ألمحت الحكومة إلى احتمال تركها مغادرتها محطة الفضاء الدولية.

وقال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديميتري روغوزين عبر تطبيق "تلغرام"، "أول وحدة أساسية للمحطة الفضائية الجديدة هي قيد البناء".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روغوزين "الهدف هو إطلاقها الى المدار في 2025".

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متناقضة صدرت عن السلطات الروسية حول برامجها الفضائية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف ألمح في وقت سابق الأحد، إلى أن بلاده ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية اعتبارا من 2025 للتركيز على بناء محطتها الخاصة.

وتقول موسكو إن وضع المحطة الفضائية الدولية تشوبه عيوب، وإن بعض وحداتها "استنفدت".

وكان مدير الرحلات الروسية الى المحطة الفضائية الدولية فلاديمير سولوفييف رأى في مطلع أبريل أنه يمكن تمديد عمر المختبر الفضائي حتى 2025، متوقعا "سيلا من الإخفاقات" اعتبارا من 2025.

لكن بوريسوف اعتبر، يوم الاثنين، أن تقادم المحطة الفضائية الدولية ينذر بـ "كارثة". وقال "لا يمكننا أن نعرّض حياة رواد الفضاء للخطر".

ويُعتبر استخدام محطة الفضاء الدولية أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة اللتين تشهد علاقاتهما توترا متصاعدا منذ 2014. وانسحبت روسيا من مشروع يتعلق باستكشاف القمر كانت تشارك فيه مع الولايات المتحدة، وتسعى الى تطوير آخر مع الصين.

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