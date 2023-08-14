روسيا تعترض طائرة حربية اقتربت من حدودها

شفق نيوز / أعلن الجيش الروسي، يوم الاثنين. إرسال مقاتلة، لاعتراض طائرة حربية نرويجية كانت تقترب من الحدود فوق بحر بارنتس في المحيط المتجمد الشمالي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرة العسكرية الأجنبية أدراجها"، موضحة أن الطائرة النرويجية من طراز "بوينغ بي-8 أيه بوسيدون" مخصصة للدوريات البحرية.

وأضافت الوزارة: "لن تسمح بأي انتهاك لحدود روسيا الاتحادية"، مؤكدة أن عملية الاعتراض تمت في إطار احترام النظم الدولية "من دون قطع المسارات الجوية" ولا حصول "تقارب خطير".

وفي بيان منفصل، يوم الاثنين، أعلن الجيش الروسي أن العديد من قاذفاته الاستراتيجية ومقاتلاته نفذت "طلعات مخططا لها" فوق المياه الدولية في بحور البلطيق وبارنتس والنروج، وكذلك في سيبيريا الشرقية ومناطق أخرى.