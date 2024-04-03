روسيا تطور طائرات مسيرة "اعتراضية" تعمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، يوم الأربعاء، بأن المتخصصين الروس يعملون على صنع طائرات مسيرة اعتراضية عالية السرعة مزودة بأنظمة توجيه أوتوماتيكية لمواجهة الطائرات بدون طيار.

وقد نقلت وكالة "تاس" عن الخبير في مجال الطائرات بدون طيار، أليكسي تشادايف، أن "الاتجاه الأساسي هو تطوير وسائل اعتراض عالية الدقة، ولكن ليس في شكل معدات الحرب الإلكترونية"، موضحاً أن مثل هذه المعدات لها سلبيات فهي لا تعطل عمل طائرة العدو فحسب، ولكن أيضا كل ما يقع في منطقة عملها.

وقال إن العمليات العسكرية تحتاج إلى وسائل مضادة للطائرات بدون طيار، وتكون في نفس الوقت آمنة للمعدات الأخرى التي تستخدمها في المعركة القوات الصديقة.

وأكد أنه يوجد حاليا عشرات الفرق التي تعمل على صناعة مسيرات بقدرات مختلفة، لكن حتى الآن، أفضل ما يعمل المتخصصون الروس على إنتاجه هو طائرة مسيرة إعتراضية فائقة السرعة مزودة بأنظمة توجيه أوتوماتيكية.

وأوضح أن الحديث يدور حول إنتاج طائرة مسيرة إعتراضية تعمل وفقا المبدأ التالي: عندما تحلق الطائرة بدون طيار في موقع معين في الفضاء، تكون بمثابة اللغم، وبعد تلقيها إشارة تفيد بوجود جسم ما في منطقتها، تتحرك لتكتشف الهدف بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أنه بعد ذلك إما أن تصطدم بالجسم الطائر فتنفجر فيه، أو تطلق شبكة لشل حركته وإسقاطه.