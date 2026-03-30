روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بتهمة التجسس على اقتصادها

شفق نيوز – موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، طرد دبلوماسي بريطاني بتهمة التجسس وجمع معلومات عن الاقتصاد الروسي خلال لقاءات غير رسمية.

وسحبت الوزارة اعتماد الدبلوماسي، وأمرته بمغادرة البلاد خلال أسبوعين، بعدما كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه قدّم معلومات مغلوطة عن نفسه عند طلبه الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الروسية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه "اكتشف وجوداً استخباراتياً غير مُعلن"، مضيفاً أن "الدبلوماسي كان ينفذ أنشطة استخباراتية وتخريبية تهدد أمن الاتحاد الروسي".

في المقابل، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن داناي دولاكيا، القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا، استُدعيت على خلفية هذه المعلومات.

وشدد البيان على أن موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط استخبارات بريطانيين غير مُعلنين في روسيا، مؤكدة أن موقفها الصارم في هذا الشأن سيستمر بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي، ومحذّرة من أنها سترد فوراً إذا أقدمت لندن على تصعيد الموقف.

ونشرت وسائل إعلام رسمية روسية صورة للدبلوماسية المتهمة بمحاولة الحصول على معلومات.

كما أوضح جهاز الأمن الفيدرالي: "لتجنب عواقب سلبية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية، نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن عقد لقاءات مع دبلوماسيين بريطانيين".

من جانبها، رفضت بريطانيا هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "هراء"، متهمةً روسيا بشن "حملة مضايقات عدوانية ومنسقة".