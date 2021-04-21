روسيا تطالب 10 موظفين في السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها اليوم

شفق نيوز / طالبت وزارة الخارجية الروسية، بشكل رسمي عشرة موظفين في السفارة الأمريكية بموسكو، مغادرة أراضي البلاد مع نهاية يوم الأربعاء، ردا على إجراء مماثل تبنته الولايات المتحدة مؤخرا.

وسلمت الخارجية الروسية إلى نائب رئيس البعثة الأمريكية، بارت غورمان، خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم، مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن "أشخاص غير مرغوب فيهم".

وبحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأميركيين مغادرة الأراضي الروسية حتى نهاية اليوم 21 أبريل/نيسان.

ولفتت الوزارة الروسية، إلى أن "هذا الإجراء يمثل ردا بالمثل على الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك، تم إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، بشكل غير مبرر".

وأكدت أنها ستتخذ خطوات جديدة ستأتي قريبا ضمن إطار "مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية" التي أعلنتها الخارجية الأميركية في 16 أبريل/نيسان.