سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تطالب 10 موظفين في السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها اليوم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-21T14:29:31+0000
روسيا تطالب 10 موظفين في السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها اليوم

شفق نيوز / طالبت وزارة الخارجية الروسية، بشكل رسمي عشرة موظفين في السفارة الأمريكية بموسكو، مغادرة أراضي البلاد مع نهاية يوم الأربعاء، ردا على إجراء مماثل تبنته الولايات المتحدة مؤخرا.

وسلمت الخارجية الروسية إلى نائب رئيس البعثة الأمريكية، بارت غورمان، خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم، مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن "أشخاص غير مرغوب فيهم".

وبحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأميركيين مغادرة الأراضي الروسية حتى نهاية اليوم 21 أبريل/نيسان.

ولفتت الوزارة الروسية، إلى أن "هذا الإجراء يمثل ردا بالمثل على الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك، تم إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، بشكل غير مبرر".

وأكدت أنها ستتخذ خطوات جديدة ستأتي قريبا ضمن إطار "مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية" التي أعلنتها الخارجية الأميركية في 16 أبريل/نيسان.

related

أميركا تتوعد بمحاسبة روسيا لأنشطتها "الخبيثة" وتحدد موعد الرد على هجوم "سولار ويندز"

Date: 2021-02-21 19:00:40
أميركا تتوعد بمحاسبة روسيا لأنشطتها "الخبيثة" وتحدد موعد الرد على هجوم "سولار ويندز"

روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

Date: 2020-07-07 08:39:29
روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في إقليم قره باخ

Date: 2020-11-10 05:26:02
قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في إقليم قره باخ

فيروس كورونا يصيب وزيراً روسياً

Date: 2020-08-18 06:15:44
فيروس كورونا يصيب وزيراً روسياً

روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

Date: 2020-04-18 08:05:32
روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

روسيا تؤشر "تطوراً خطيراً" في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

Date: 2020-10-01 14:09:34
روسيا تؤشر "تطوراً خطيراً" في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

روسيا تعتزم بناء محطة فضائية خاصة لتجنب "الكارثة"

Date: 2021-04-20 14:17:45
روسيا تعتزم بناء محطة فضائية خاصة لتجنب "الكارثة"

تدخل حيز التنفيذ غدا.. عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا

Date: 2021-03-17 13:34:32
تدخل حيز التنفيذ غدا.. عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا