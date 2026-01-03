روسيا تطالب بالإفراج عن مادورو.. والصين تدين استخدام القوة العسكرية

شفق نيوز- متابعة

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "في ضوء التقارير المؤكدة حول وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته في الولايات المتحدة، نحث القيادة الأميركية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف والإفراج عن الرئيس المنتخب شرعياً لدولة ذات سيادة وزوجته".

وأشار البيان، إلى "ضرورة تهيئة الظروف لحل أي مشكلات قائمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا من خلال الحوار".

في السياق، أصدرت وزارة الخارجية الصينية، بياناً قالت فيه إن "تصرفات الولايات المتحدة الأميركية التي تنم عن هيمنة سياسية تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدّ تعدياً على سيادة فنزويلا، وتهدد السلام والأمن في أميركا اللاتينية".

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء عدم مراعاة القانون الدولي في سياق العملية الأميركية ضد فنزويلا.

وأوضح غوتيريش، أن العملية الأميركية سيكون لها تداعيات مقلقة محتملة على المنطقة وهذه التطورات تشكل سابقة خطيرة.

في غضون ذلك، دانت كل من المكسيك والبرازيل الهجوم الأميركي على الأراضي الفنزويلية واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاوز خطير للحدود المقبولة.

وأصدرت وزارة الخارجية المكسيكية بياناً رسمياً أدانت فيه "العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية من جانب واحد خلال الساعات الأخيرة ضد أهداف على الأراضي الفنزويلية"، معتبرة أن "هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

من جانبه، اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن "قصف الأراضي الفنزويلية واحتجاز رئيسها يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء المقبولة"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تمثل اعتداء خطيرا على سيادة فنزويلا وسابقة بالغة الخطورة على المجتمع الدولي بأكمله".

وأعلنت البرازيل استعدادها للعب دور الوسيط في الأزمة، حيث صرح الرئيس البرازيلي بأن بلاده "تدين هذه الخطوات وتحافظ على استعدادها لتعزيز مسار الحوار والتعاون" بين جميع الأطراف المعنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الضربات الجوية على البلاد.

ودخلت فنزويلا فجر اليوم السبت، على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.