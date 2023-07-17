روسيا تضع 5 شروط لتمديد "صفقة الحبوب" والبيت الأبيض يحذر

شفق نيوز/ أعلنت روسيا، الاثنين، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

أعلن ذلك المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.

في السياق، قال البيت الأبيض، إن "رفض روسيا تمديد اتفاقية تصدير الحبوب سيؤدي إلى تفاقم الأمن الغذائي".

شروط روسيا لتمديد صفقة الحبوب؟ إعادة ربط بنك "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت".

استئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار وتوفير خدمات الصيانة.

رفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين والوصول إلى الموانئ.

استعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا".

فك حظر حسابات الشركات المتعلقة بإنتاج ونقل المنتجات الزراعية.

أين يتم تصدير الحبوب؟

48.6 بالمئة في أوروبا وآسيا الوسطى.

27.4 بالمئة في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

15.4 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

6 بالمئة في جنوب آسيا.

2.7 بالمئة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

مراحل تجديد الصفقة

22 يوليو 2022: توقيع اتفاقية مع ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمدة 120 يوما.

18 نوفمبر 2022: تمديد لمدة 120 يوما.

18 مارس 2023: تمديد لمدة 60 يوما.

18 مايو 2023: تمديد لمدة 60 يوما.

17 يوليو 2023: انتهاء مدة الصفقة.

أهداف الاتفاقية:

إنشاء ممر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

رفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.