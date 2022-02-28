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روسيا تضع قوات "الثالوث النووي" في حالة تأهب وواشنطن تحظر التعاملات المالية مع موسكو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-28T13:14:48+0000
روسيا تضع قوات "الثالوث النووي" في حالة تأهب وواشنطن تحظر التعاملات المالية مع موسكو

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، وضع قوات الثالوث النووي الروسي في حالة تأهب وأنها بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.

وحسبما أفادت وزارة الدفاع للصحفيين، فإن شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تنفيذا لأمره، بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وفي السياق، اشارت وكالة تاس الروسية الحكومية، الى أن "وزارة الخزانة الأمريكية تحظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي والصندوق السيادي ووزارة المالية".

من جانبها، اعلنت الخارجية الأمريكية تعليق عمل السفارة الأمريكية في العاصمة البيلاروسية مينسك.

واجازت الخارجية الأمريكية مغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلات الموظفين في السفارة الأمريكية بموسكو.

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