روسيا تضع غراهام ضمن قائمة المطلوبين: تصريحات مماثلة أدت للحرب العالمية الثانية

شفق نيوز/ وضعت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على قائمة المطلوبين، وذلك بسبب تصريحات له وصفتها موسكو بالمعادية، أدلى بها خلال زيارته لكييف مؤخرا.

ونشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو يظهر فيه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبحسب الفيديو قال غراهام إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالا بهذا النجاح من قبل" لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.

وقد أثار هذا الفيديو جدلا واسعا في وسائل الإعلام الغربية والعالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر عناوين بعض الصحف.

وحول هذه التصريحات قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كلام السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن "قتل" الروس بأوكرانيا، يمكن مقارنته بالاستثمار الأمريكي في الرايخ الثالث، مشيرة إلى أن "أحد استثمارات الولايات المتحدة أدى إلى الحرب العالمية الثانية والهولوكوست".

وكشفت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، أن كييف "تلاعبت بتسجيل مصور لتصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وأعادت تركيبه ليظهر الأخير في تصريح عن الروس لم يقله ولم يقصده".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن هذه الجمل التي وردت في مقطع الفيديو لم تكن مرتبطة ببعضها في التسجيل الأصلي وإن هذه العبارات كانت منفصلة وتم إخراجها من سياقها وإعادة تركيب الفيديو بطريقة تظهر أنها فكرة واحدة.