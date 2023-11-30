روسيا تضع شروط "الولاء" على الاجانب

شفق نيوز/ تعد وزارة الداخلية الروسية مشروع قانون يفرض على الأجانب توقيع ‏‎"‎اتفاق ‏ولاء‎"‎‏ يحظر عليهم انتقاد السياسات الرسمية أو الحط من تاريخ الجيش السوفيتي ‏أو مخالفة القيم العائلية التقليدية‎.‎

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام ‏‎2024‎، وصف بوتين الحرب مع أوكرانيا ‏بأنها جزء من معركة وجودية مع الغرب قائلا إنه سيدافع عن حضارة روسيا ‏‎"‎المقدسة‎" ‎مما يصوره بالانحلال الغربي".‏

وقالت تاس إن الأجنبي الذي يدخل روسيا سيُمنع من ‏‎"‎التدخل في أنشطة السلطات ‏العامة لروسيا الاتحادية، وتشويه سياسة الدولة الخارجية والداخلية لروسيا ‏الاتحادية والسلطات العامة ومسؤوليها بأي شكل من الأشكال‎".‎

وسيُمنع الأجانب، بصفة خاصة، من ‏‎"‎تحريف الحقيقة التاريخية بشأن الإنجاز الذي ‏حققه الشعب السوفيتي في الدفاع عن الوطن والمساهمة في الانتصار على الفاشية‎".‎

وتشير التقديرات إلى أن الاتحاد السوفييتي فقد ما لا يقل عن ‏‎27‎‏ مليون شخص في ‏الحرب العالمية الثانية وفي النهاية نجح في دفع القوات النازية للتقهقر إلى برلين ثم ‏استولت الحكومات الموالية لموسكو على السلطة في أجزاء كبيرة من شرق أوروبا.‏

ولم يتضح من تقارير وسائل إعلام روسية على أي أجانب سيطبق مشروع ‏القانون، إذا تم اعتماده ليصبح قانونا، أو ما هي العقوبة المترتبة على عدم الالتزام ‏‎"‎بالاتفاق‎" ‎الذي يتعين على الأجانب توقيعه بمجرد دخولهم روسيا‎.‎