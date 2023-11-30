روسيا تضع شروط "الولاء" على الاجانب
شفق نيوز/ تعد وزارة الداخلية الروسية مشروع قانون يفرض على الأجانب توقيع "اتفاق ولاء" يحظر عليهم انتقاد السياسات الرسمية أو الحط من تاريخ الجيش السوفيتي أو مخالفة القيم العائلية التقليدية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وصف بوتين الحرب مع أوكرانيا بأنها جزء من معركة وجودية مع الغرب قائلا إنه سيدافع عن حضارة روسيا "المقدسة" مما يصوره بالانحلال الغربي".
وقالت تاس إن الأجنبي الذي يدخل روسيا سيُمنع من "التدخل في أنشطة السلطات العامة لروسيا الاتحادية، وتشويه سياسة الدولة الخارجية والداخلية لروسيا الاتحادية والسلطات العامة ومسؤوليها بأي شكل من الأشكال".
وسيُمنع الأجانب، بصفة خاصة، من "تحريف الحقيقة التاريخية بشأن الإنجاز الذي حققه الشعب السوفيتي في الدفاع عن الوطن والمساهمة في الانتصار على الفاشية".
وتشير التقديرات إلى أن الاتحاد السوفييتي فقد ما لا يقل عن 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية وفي النهاية نجح في دفع القوات النازية للتقهقر إلى برلين ثم استولت الحكومات الموالية لموسكو على السلطة في أجزاء كبيرة من شرق أوروبا.
ولم يتضح من تقارير وسائل إعلام روسية على أي أجانب سيطبق مشروع القانون، إذا تم اعتماده ليصبح قانونا، أو ما هي العقوبة المترتبة على عدم الالتزام "بالاتفاق" الذي يتعين على الأجانب توقيعه بمجرد دخولهم روسيا.