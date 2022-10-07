روسيا تضع شروطاً "صعبة" لوقف الحرب وفرنسا تستعد لإرسال مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت روسيا استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا ووقف الحرب وفق شروط صعبة وضعتها، في وقت أكّد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تدرس إرسال مدافع "قيصر" إضافية إلى أوكرانيا.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أمس الخميس إنه لم يبق لدى الغرب من الأدوات للإساءة لسمعة روسيا سوى ترويج ما وصفتها بالأكاذيب عن إمكانية استخدام روسيا السلاح النووي.

وأبدت فالنتينا ماتفيينكو استعداد بلادها لوقف عملياتها العسكرية، والتفاوض مع أوكرانيا، لكن وفق الشروط الروسية.

وشددت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على أن مناطق القرم ودونباس وزاباروجيا وخيرسون غير قابلة للتفاوض، لأنها باتت جزءا من الأراضي الروسية، وفق تعبيرها.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي قوانين لضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية إلى روسيا، الأمر الذي قوبل برفض من كييف وحلفائها الغربيين والأمم المتحدة.

من جهته، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا سيستمر وفقا للنهج ذاته المتّبع منذ أشهر عديدة.

وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التشيكيّة براغ عقب انطلاق القمّة الأولى لقادة دول ما تعرف بـ"المجموعة السياسيّة الأوروبية"، أن ذلك سيتم بالتنسيق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول من خارج الاتحاد، مشيرا إلى أن بلاده تدرس إرسال مدافع قيصر إضافية إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وصفته بالمطلع أن باريس تدرس تزويد كييف بستة إلى 12 مدفع قيصر إضافيا مستقطعة من طلبية للدانمارك. وتدرس فرنسا أيضا إمكانية منح كييف 20 مركبة مدرعة من طراز "باستيون".

يشار إلى أن فرنسا قدمت لأوكرانيا منذ بداية النزاع 18 مدفع قيصر عيار 155 ملم بمدى يصل إلى 40 كلم، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات، وعربات مدرعة، ووقودا، وتجهيزات فردية ونحو 15 مدفع "تي آر إف1" عيار 155 ملم.

في الشأن ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي على خلفية تقديم فرنسا دعما عسكريا وتقنيا لأوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن ألكسندر غروشكو مساعد وزير الخارجية الروسي قدم تقييما مبدئيا للدعم الذي تقدمه فرنسا والدول الغربية الأخرى لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن المسؤول الروسي أشار إلى التهديدات الناشئة عن زيادة المساعدات العسكرية لكييف وزيادة برامج تدريب وإعداد العسكريين الأوكرانيين.

وأشار إلى أن هذا النهج يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.