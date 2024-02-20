روسيا تضع السيناتور الأمريكي "غراهام" على "قائمة الإرهابيين"

شفق نيوز/ أدرجت الهيئة الفيدرالية للمراقبة المالية في روسيا الاتحادية، يوم الثلاثاء، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على "قائمة الإرهابيين" الموضوعة لدى موسكو.

وفي أيار/ مايو 2023، وضعت وزارة الداخلية الروسية غراهام على قائمة المطلوبين، وقبل ذلك، أمر رئيس لجنة التحقيق في روسيا، ألكسندر باستريكين، ببدء قضية جنائية في حقيقة تصريحات السيناتور المعادية لروسيا.

ومن بين أبرز وأحدث تصريحات غراهام، ما قاله تعقيبا على وفاة المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني، في مقابلة على شبكة CBS الأمريكية: "حين عاد نافالني إلى روسيا كان يعلم أنه سيقتل على يد بوتين وها هو قد قتل على يده".

وأشار في تصريحاته إلى "ضرورة اعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب بموجب القانون الأمريكي"، قائلا: "دعونا نجعلهم يدفعون ثمن قتل نافالني".