روسيا تصمم لقاحاً مضاداً لكورونا تدوم مناعته لسنوات طويلة

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي الروسي، فيرونيكا سكفورتسوفا، يوم الاثنين، عن تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا تدوم مناعته لسنوات طويلة.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن سكفورتسوفا قولها، إن مؤسستها تعمل في مجال تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا، يعطي مناعة خلوية لسنوات عدة، مضيفة أنها تعمل على تصميم منصة تكنولوجية جديدة لإنشاء الجيل القادم من اللقاحات ضد كوفيد 19.

وبينت أنه "في حال وصلت تغيرات الفيروس إلى حد لا تسمح فيه الطفرات المتراكمة في البروتين S بارتباط الأجسام المضادة له، سنقوم بتصميم لقاح يتميز عن اللقاحات الأخرى بأنه لا يعمل على أساس البروتين S، بل على مكونات البروتين الأخرى للفيروس".

وأشارت سكفورتسوفا، إلى أن أحد أفضليات اللقاح الجديد، تكمن في إطالة فترة تأثيره الزمنية، مشيرة إلى إنه "إذا كانت المناعة التي توفرها الأجسام المضادة تدوم لعدة أشهر، فإن المناعة الخلوية تدوم على مدى سنوات".