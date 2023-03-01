روسيا تصد هجوماً أوكرانياً "مكثفاً" بالمسيرات على شبه جزيرة القرم

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن قواتها صدت ما وصفته بهجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم وإنه لم سفر عن خسائر في صفوف قواتها، حسبما نقلت رويترز عن وكالات الأنباء الروسية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تحطم طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو في روسيا والتي يقول حاكم المنطقة إنها "ربما كانت تهدف إلى مهاجمة البنية التحتية المدنية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات صدت الهجوم الأوكراني". وأكدت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أنه "لا أضرار أو خسائر نتيجة الهجوم الأوكراني على القرم".

ونقلت فرانس برس عن الجيش الروسي قوله، الأربعاء، إنه صد "هجوما مكثفا" بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، معلنا إسقاط 10 طائرات مسيرة أو تعطيلها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم مكثف بطائرات بدون طيار على منشآت في شبه جزيرة القرم"، مضيفة أنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة و"تعطيل" أربع أخرى.

ويذكر أن شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا منذ عام 2014، تعرضت لهجوم العام الماضي استهدف جسرا حيويا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن محققون روس عن سقوط ثلاثة قتلى بعدما انفجرت شاحنة على الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا والبر الرئيسي الروسي.

وأدى الانفجار إلى انهيار جزء من الجسر الحيوي، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن الهجوم.