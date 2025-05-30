روسيا تشن هجوماً واسعا على أوكرانيا بـ 90 مسيّرة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، بان مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا شهدت ليلة دامية إثر هجوم روسي واسع النطاق بطائرات مسيّرة، خلف إصابات ودماراً واسعاً.

وبحسب السلطات الأوكرانية، فقد شنت روسيا هجوماً هو الأكبر خلال الأيام الأخيرة، مستخدمة 90 طائرة مسيّرة هجومية وصاروخين باليستيين استهدفت مناطق خاركيف وأوديسا ودونيتسك، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم مراهقان، وفق ما أفاد به أوليه سينيهوبوف، الحاكم العسكري لخاركيف.

كما قال عمدة المدينة، إيغور تيريخوف، إن "الهجوم طال منشأة بلدية لم يُفصح عن طبيعتها، وأدى إلى اندلاع حريق هائل طال محيطها، فيما أصيبت أكثر من 30 بناية سكنية مجاورة بأضرار متفاوتة".

خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية وتقع على بعد نحو 30 كيلومتراً فقط من الحدود الروسية، ظلت هدفاً دائماً للهجمات الجوية منذ بدء الغزو الروسي، ما يجعلها في حالة تأهب مستمر.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 48 طائرة مسيّرة أوكرانية، معظمها فوق منطقة بيلغورود الحدودية، في مؤشر واضح على استمرار التصعيد المتبادل بين الطرفين في ساحة المعركة.