روسيا تشن هجوما على كييف وأوكرانيا تردُّ بالمسيرات

شفق نيوز/ قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة الإدارية الأوسع نطاقا على تطبيق تيليجرام إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف والمنطقة المحيطة بها.

وأبلغ شهود من رويترز بسماع عدة انفجارات في كييف ومحيطها بدت كما لو كانت منظومات دفاع جوي تتصدى لأسلحة جوية.

من جهة أخرى، قال حاكم منطقة بريانسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة.

وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم بريانسك على تطبيق تيليجرام، إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات أو قتلى أو أضرار.

وكانت قد قالت القوات الجوية الأوكرانية إن هجوما روسيا استهدف الجمعة، مواقع للقوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان بأربع ضربات صاروخية، و62 غارة جوية، وأكثر من 3600 هجوم، بما في ذلك 112 من راجمات الصواريخ.

وقال مسؤولون في كييف، السبت، إن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ والطائرات المسيرة في هجوم ليلي على أوكرانيا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة في جنوب شرق البلاد وغربها وإصابة اثنين على الأقل من العاملين في مجال الطاقة.

وفي هجومها الكبير الثامن على محطات الطاقة الأوكرانية منذ كثفت موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة قبل ثلاثة أشهر، أطلقت روسيا 16 صاروخا و13 طائرة مسيرة على منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، حسبما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 12 صاروخا من أصل 16 وجميع الطائرات المسيرة الـ13 التي أطلقتها روسيا.