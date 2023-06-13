روسيا تشن هجوما "صاروخيا مكثفا" على مسقط رأس زيلينسكي وسقوط قتلى

شفق نيوز/ قال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوما "صاروخيا مكثفا" الليلة الماضية على مدينة "كريفي ريه" مسقط رأس فولوديمير زيلينسكي، بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وذكر سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، حيث تقع كيرفي ريه، على تطبيق تيليغرام أن عمليات الإنقاذ تجري عند مبنى سكني من 5 طوابق يحترق وعند مستودع مدمر.

وأضاف: "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وأدلى بمعلومات أولية عن عدد الضحايا ونشر صورة لمبنى سكني يتصاعد الدخان من بعض نوافذه المحطمة.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه إن من المعتقد أن 7 أشخاص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض، لكن لم يدل بتفاصيل أخرى.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المولود في كريفي ريه بالهجوم على مسقط رأسه.

وقال على تيليغرام: "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس".