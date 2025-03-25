روسيا تشترط "هدنة نووية" مع أوكرانيا بشرط رفع العقوبات الزراعية

شفق نيوز/ أعلن الكرملين، يوم الثلاثاء عن موافقة روسيا على "هدنة نووية" مع أوكرانيا بشرط رفع العقوبات الزراعية المفروضة عليها، كما اتفقت على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.

وذكر الكرملين في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، أن "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا أيضاً على وضع إجراءات لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يوماً".

وشددت روسيا على، أن "الاتفاقات المعلنة من واشنطن والمتعلقة خصوصا بهدنة في البحر الأسود بين كييف وموسكو لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد رفع القيود رفع القيود الغربية عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".

وأوضح، أنه يتوقع "رفع العقوبات"، لا سيما تلك التي تطال المصرف الزراعي الكبير "روسلخوزبنك" و"بعض المنتجين والمصدّرين للمواد الغذائية والأسمدة"، وتلك المفروضة على "شركات التأمين على الحمولات".