روسيا تسيطر على مداخل الجزر كافة عند مصب نهر دنيبر

قال مصدر مطلع لمراسل "نوفوستي"، إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على مداخل جميع الجزر الواقعة عند مصب نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

وأضاف المصدر: "في الوقت الحالي، تخضع كل المداخل إلى جميع الجزر عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون وفي المنفذ المؤدي إلى خليج دنيبر، لسيطرة وحدات الجيش الروسي بشكل تام".

في وقت سابق، ظهرت تسجيلات فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات تيلغرام، سجلت استهداف القوات الروسية بذخيرة خاصة الاستخدام SWOD لمواقع ومعاقل القوات الأوكرانية في جزيرتي تشيركيسكي وبولشوي في نهر دنيبر.

وقال المصدر: "الآن لم يعد للعسكريين الأوكرانيين وجود هناك، وباتت جميع الطرق المؤدية إلى هناك تحت سيطرتنا". ونوه بأن القوات الأوكرانية فقدت إمكانية وفرصة التمركز من جديد في هذه الجزر.

وكان نفس المصدر، قد قال في وقت سابق إن الجيش الروسي أوقف محاولة مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات الأوكرانية على سبعة زوارق سريعة للهبوط على الضفة اليسرى لنهر دنيبر شمال مدينة أليوشكا.