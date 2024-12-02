روسيا تسيطر على بلدتين في دونيتسك وتسقط 15 مسيرة اوكرانية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الروسي، سيطرته على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا، ومواصلة تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، في حين أسقطت انظمة الدفاع الجوي 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "الجيش الروسي حرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية استهدفت التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك، وأنه تم صد 11 هجوما مضادا أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريا.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات قوات مجموعة الشمال الروسية واصلت عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في عدة مناطق في المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا، والتي سيطرت فيها القوات الأوكرانية على مساحة لا بأس بها من الأراضي.

وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي"، مشيرا إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 255 عسكريا".

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، و2 فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".