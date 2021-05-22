روسيا تسير دورياتها على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.. صور

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية، يوم السبت، دورية على حدود الإدارة الذاتية مع تركيا، أقصى شمال وشرق سوريا .

وقال مصدر محلي من قرية عين ديوار الحدودية، لوكالة شفق نيوز، إن "الدورية تجولت في القرية ووصلت إلى الجسر الروماني على نهر دجلة وعادت أدراجها باتجاه قامشلي ".

وذكر المصدر، أن "الدورية مؤلفة من 3 مدرعات عسكرية دون غطاء جوي".

وتستمر الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دورياتها الاعتيادية على حدود الادارة الذاتية وتركيا وسط غياب الغطاء الجوي (تحليق الطيران) في الفترة الأخيرة.

وسيّرت الشرطة الروسية دوريتها الاربعاء الماضي، في ريف ديرك الشمالي.