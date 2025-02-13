روسيا تسقط أكثر من 80 طائرة مسيّرة بصد هجوم أوكراني مكثف

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، بصد هجوم مكثف بالطائرات المسيرة شنته قوات كييف الليلة الماضية، وإسقاط 83 مسيرة فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، انه تم إسقاط 37 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، 12 فوق مقاطعة كورسك و12 فوق مقاطعة ليبيتسك و9 في مقاطعة تفير، و3 بمقاطعة بيلغورد و3 في مقاطعة كالوغا و3 في مقاطعة سمولينسك و3 في مقاطعة فورونيج وواحدة في مقاطعة روستوف.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.