سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تسجل أول إصابة بشرية بانفلونزا الطيور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-20T15:12:28+0000
روسيا تسجل أول إصابة بشرية بانفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أعلنت روسيا، السبت، أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "إتش5إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر وأبلغوا منظمة الصحة العالمية بذلك.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة إدارة الصحة الروسية "روسبوتريبنادزور" في تصريحات بثها التلفزيون "تم إرسال المعلومات حول أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "إتش5إن8" في العالم لدى البشر إلى منظمة الصحة العالمية".

يذكر أن عددا من الدول رصدت حالات لإنفلونزا الطيور في المزارع والقرى، ورصدت فرنسا 61 بؤرة لتفشي المرض في الأول من يناير، معظمها في منطقة لاند (جنوب غرب)، وهي زيادة ب40 بؤرة في غضون أيام، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة الفرنسية.

وإنفلونزا الطيور معدية جدا، وتم تمييزها للمرة الأولى في إيطاليا قبل نحو 100 عام، حيث كان يعرف بطاعون الطيور.

وهي مرض فيروسي يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، ويكمن الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها.

ويخرج الفيروس في برازها الذي يجف ليتحول إلى ذرات غبار متطايرة، ويعتبر الوز والحبش والبط والدجاج هم الأكثر إصابة بهذا الفيروس.

related

تركيا تنفي عزمها شراء مقاتلات روسية: باقون على الامريكية

Date: 2019-08-30 15:51:00
تركيا تنفي عزمها شراء مقاتلات روسية: باقون على الامريكية

روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

Date: 2020-04-18 08:05:32
روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

روسيا تندد بالتدخل الأمريكي "الوقح"

Date: 2021-01-31 15:58:35
روسيا تندد بالتدخل الأمريكي "الوقح"

الكرملين: صفقة القرن قد تبحث بين بوتين وترامب

Date: 2019-06-26 13:00:54
الكرملين: صفقة القرن قد تبحث بين بوتين وترامب

روسيا تؤشر "تطوراً خطيراً" في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

Date: 2020-10-01 14:09:34
روسيا تؤشر "تطوراً خطيراً" في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي

Date: 2020-11-27 08:26:32
الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي

روسيا: مئات الدواعش فروا من شمال شرق سوريا منذ بدء العملية التركية

Date: 2019-10-23 08:04:00
روسيا: مئات الدواعش فروا من شمال شرق سوريا منذ بدء العملية التركية

روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

Date: 2020-07-07 08:39:29
روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا