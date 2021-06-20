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روسيا تسجل أعلى معدل لدرجات الحرارة منذ 116 عاماً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-20T05:55:07+0000
روسيا تسجل أعلى معدل لدرجات الحرارة منذ 116 عاماً

أعلن خبير مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية ميخائيل ليوس أن درجات الحرارة في بطرسبورغ شمال غربي روسيا سجلت أعلى معدل لها منذ 116 عاما، حيث بلغت 30 درجة مئوية.

وقال: "ارتفعت درجات الحرارة في العاصمة الشمالية إلى 29.9 درجة، وبذلك تجاوزت الرقم القياسي المسجل قبل 116 عاما بواقع 0.1 درجة".

وأكد أن "القيمة الدقيقة ستكون معروفة بعد الساعة التاسعة بتوقيت موسكو، عندما يتم أخذ القراءات النهائية".

وشدد ليوس، على أن "موجة الحر غير المسبوقة في المدينة قد بدأت للتو، ولذا فإن المختصين سيضطرون في الأيام المقبلة لتعديل سجلات الأرصاد الجوية أكثر من مرة".

ووفقا للموقع الإلكتروني للمديرية الشمالية الغربية للأرصاد الجويةو المائية والرصد البيئي، فقد ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير طبيعي في بطرسبورغ ومقاطعتها لينينغراد، وأن هذا الطقس سيستمر حتى الـ24 من يونيو الجاري.

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