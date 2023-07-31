روسيا تستهدف "مسقط رأس" زيلنسكي: 6 قتلى وعشرات الجرحى بضربة صاروخية

شفق نيوز / أصابت ضربة روسية، يوم الاثنين، مبنى سكنياً في مدينة "كريفي ريغ" مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الواقعة في وسط البلاد بصاروخين روسيين، موقعة ستة قتلى وعشرات الجرحى.

ودمر أحد الصاروخين قسما كاملا من مبنى، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ عشر سنوات ووالدتها، وإصابة 75 بجروح، بحسب المسؤول عن الإدارة العسكرية لهذه المدينة، أولكسندر فيلكول.

وأضاف فيلكول، أن "معظم الجرحى يعالجون في منازلهم، ويبقى 20 منهم في المستشفى، بينهم اثنان في حالة خطرة"، لافتاً إلى أن "الصاروخ الثاني أصاب مبنى مؤسسة تعليمية".

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، تعرضت كريفي ريغ لضربة روسية خلفت 12 قتيلا على الأقل. وكان مبنى سكني ومستودع تضررا.